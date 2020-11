La Storia sul Tavolo: alla scoperta della Prima Guerra Mondiale

Eppure, quando tutto ebbe inizio in una calda giornata d’estate a Sarajevo, nel 1914, in pochi potevano prevedere che l’uccisione del rampollo di casa Asburgo, erede al trono di Austria e Ungheria, da parte di uno sconosciuto patriota serbo avrebbe posto fine a quella che tutti consideravano l’alba di una nuova Età dell’Oro dell’umanità: la Belle Epoque.

Bastarono però pochi colpi di pistola per far esplodere contraddizioni a mala pena sopite dall’illusione del progresso infinito, per trasformare quegli stessi prodigi della tecnologia in orribili marchingegni di morte, per far scattare le mille trappole di un’intricata rete diplomatica che avrebbe trascinato a poco a poco prima l’Europa e poi tutto il mondo in una drammatica spirale autodistruttiva.

Poi, così com’era venuto, il demone della guerra totale, a oltranza e senza più alcuna individualità se ne andò. I contendenti, che si erano confrontati per anni sui mari e sui monti, sulle pianure e tra le nuvole, si ritrovarono sfiniti, l’uno di fronte all’altro.

In questo scenario vi ritroverete giocando a Let’s War, un gioco semplice ma fortemente evocativo che vi metterà alla guida di una delle nazioni maggiori coinvolte nel conflitto, impegnandovi in una lotta all’ultima carta tra nuove armi, manovre militari, azioni spionistiche e competizione economico-industriale. Chi avrà la meglio tra le potenze dell’Intesa e i grandi imperi della Triplice Alleanza? A voi deciderlo!



