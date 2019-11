Galles, la confessione di una madre 34enne: "Ho sconfitto la depressione grazie ai videogiochi"

Madre di due bambini, Jennie aveva già tentato di togliersi la vita per ben due volte in passato a causa di una forte depressione. "Ero estremamente giù di morale, la mia ansia aveva raggiunto i livelli di guardia", aveva raccontato alla BBC, aggiungendo che tutto sembrava svanire quando era "impegnata a giocare".

Ha spiegato che quanto la sua ansia fosse più facile da affrontare perché i videogiochi non la costringevano ad affrontare le persone faccia a faccia. "Sento di poter essere completamente me stessa, mentre normalmente sarei molto nervosa. Sono molto più rilassata e felice quando sono online", ha aggiunto.

Jennie racconta che i videogiochi sono entrati nella sua vita grazie al suo attuale marito all'età di 19 anni e attribuisce molti delle promozioni ottenute in campo lavorativo proprio alla sua vita da gamer. "Non avrei nemmeno avuto la fiducia necessaria per chiedere un posto come lavapiatti se non fosse stato per i videogiochi", ripete la donna. "Alcune persone potrebbero aver sospettato che fossi diventata dipendente, ma quello era il mio modo di socializzare con le persone e ciò di cui avevo bisogno in quel momento".

La donna ha ora ridotto le sue ore di gioco per prendersi cura del marito e dei figli, che però giocano al suo fianco. Sostiene anzi che proprio il fatto d'esser lei stessa una gamer l'ha aiutata a regolamentare al meglio le ore in cui i bambini si dedicano ai videogiochi. "Se non avessi avuto i videogiochi, non sarei di certo la persona che sono oggi. Probabilmente sarei ancora un guscio di ansia" ha detto. "Onestamente non so dove sarei senza tutto questo".

