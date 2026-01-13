Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Pitti Uomo
1 di 14
© Ufficio stampa | Pitti Uomo 109, le novità per l’autunno inverno 2026-2027
© Ufficio stampa | Pitti Uomo 109, le novità per l’autunno inverno 2026-2027
© Ufficio stampa | Pitti Uomo 109, le novità per l’autunno inverno 2026-2027

© Ufficio stampa | Pitti Uomo 109, le novità per l’autunno inverno 2026-2027

© Ufficio stampa | Pitti Uomo 109, le novità per l’autunno inverno 2026-2027

LE TENDENZE IN ARRIVO

Pitti Uomo 109, le eccellenze del "made in Italy" e i grandi "cult"

Viaggiatori urbani tra stile e innovazione. Volumi morbidi e strutture leggere per affrontare “qualunque inverno ci aspetti”

13 Gen 2026 - 22:32
14 foto
pitti uomo
look
stile