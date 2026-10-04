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© Afp | Miu Miu collezione primavera estate 2027
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UN MIX DI STILI

Paris Fashion Week, Miu Miu: Gigi Hadid in top e i best look

Un abbigliamento vicino alle esigenze. “Volevo trovare dei modi per introdurre la bellezza in questi abiti reali”, ha spiegato Miuccia Prada

04 Ott 2026 - 18:36
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