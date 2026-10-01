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© Ufficio stampa | Dior collezione donna primavera estate 2027 (courtesy of Dior)
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FLUIDITÀ E LEGGEREZZA

Paris Fashion Week, i best look della sfilata Dior donna estate 2027

Forme e volumi floreali, iridescenze e silhouette accorciate. In passerella a Parigi una collezione che invita al movimento

01 Ott 2026 - 16:13
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