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© Ufficio stampa | Luisa Spagnoli collezione primavera estate 2027
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SPONTANEITÀ E NATURALEZZA

Luisa Spagnoli, i best look della collezione primavera estate 2026

Gonne, camicie, abiti che alternano volumi fluidi e ariosi a silhouette più definite, pietre come accessori: ode a una femminilità libera

28 Set 2026 - 18:13
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