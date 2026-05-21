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© Afp | Louis Vuitton, i best look della collezione Cruise 2027
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LA SFILATA A NEW YORK

Louis Vuitton, i best look della collezione Cruise 2027

Eleganza francese ed eclettismo americano. Un omaggio alla cultura pop, all'arte e alla costante evoluzione delle identità urbane

21 Mag 2026 - 23:40
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