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© IPA | Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia all'arrivo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV
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IL DRESS CODE VATICANO

Letizia di Spagna in abito bianco per l’incontro con Papa Leone

Il privilegio del bianco: la regina consorte di Felipe VI ha indossato un colore riservato solo ad alcune sovrane cattoliche

20 Mar 2026 - 11:30
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