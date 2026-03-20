Letizia di Spagna in abito bianco per l’incontro con Papa Leone

© IPA | Re Felipe VI di Spagna e la regina Letizia all'arrivo in Vaticano per incontrare Papa Leone XIV
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Il privilegio del bianco: la regina consorte di Felipe VI ha indossato un colore riservato solo ad alcune sovrane cattoliche