1 di 32
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019
© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

© IPA | Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici: al Met Gala 2019

I 40 ANNI DELLA STAR

Lady Gaga, la passione per la moda nei suoi look più iconici

Dal celebre "meat dress", l'abito di carne indossato nel 2010, agli outfit spettacolari ai Met Gala e sui red carpet

28 Mar 2026 - 06:58
32 foto
lady gaga
look