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© Afp | GucciCore, la sfilata Gucci Cruise 2027 a New York: Paris Hilton
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LA SFILATA A NEW YORK

Gucci Cruise 2027, da Cindy Crawford a Paris Hilton: i best look

Il direttore artistico Demna ha portato in passerella un guardaroba essenziale di capi che costituiscono il fondamento dello stile della maison

18 Mag 2026 - 00:08
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