1 di 16
© Ufficio stampa | Giorgio Armani Privé primavera estate 2026, i best look dalla sfilata a Parigi
© Ufficio stampa | Giorgio Armani Privé primavera estate 2026, i best look dalla sfilata a Parigi
© Ufficio stampa | Giorgio Armani Privé primavera estate 2026, i best look dalla sfilata a Parigi

© Ufficio stampa | Giorgio Armani Privé primavera estate 2026, i best look dalla sfilata a Parigi

© Ufficio stampa | Giorgio Armani Privé primavera estate 2026, i best look dalla sfilata a Parigi

GLI ABITI PIÙ PREZIOSI

Giorgio Armani Privé primavera estate 2026, i best look dalla sfilata a Parigi

La collezione segna il debutto di Silvana Armani che, nel segno della continuità, offre il suo sguardo femminile sull'alta moda

28 Gen 2026 - 22:45
16 foto
armani
giorgio armani prive
sfilata
parigi