Giorgio Armani & Kith, i best look della collezione “Dreams of the Dune”

© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)
© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)
© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)
© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)
La costruzione sartoriale della maison italiana e la visione contemporanea del brand Usa: svelato tra le dune di Agafay il terzo capitolo della collab