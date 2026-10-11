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© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)
© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)
© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)

© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)

© Ufficio stampa | Giorgio Armani & Kith autunno inverno 2026, “Dreams of the Dune” (credit: Lucas Possiede)

LA SFILATA NEL DESERTO

Giorgio Armani & Kith, i best look della collezione “Dreams of the Dune”

La costruzione sartoriale della maison italiana e la visione contemporanea del brand Usa: svelato tra le dune di Agafay il terzo capitolo della collab

11 Ott 2026 - 22:59
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