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© Ufficio stampa | Emé, collezione  Occasionwear autunno inverno 2026
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LA NUOVA COLLEZIONE

Emé: i look che rendono speciali le occasioni della vita

Per l'autunno inverno 2026 i contrasti si armonizzano: maschile e femminile, struttura e fluidità, volumi importanti e leggerezza

16 Ott 2026 - 10:15
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