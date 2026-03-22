1 di 30
© Ufficio stampa | Emé, collezione Occasionwear primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Emé, collezione Occasionwear primavera estate 2026
© Ufficio stampa | Emé, collezione Occasionwear primavera estate 2026

© Ufficio stampa | Emé, collezione Occasionwear primavera estate 2026

© Ufficio stampa | Emé, collezione Occasionwear primavera estate 2026

SFILATA IN STAZIONE CENTRALE

Emé, i best look della collezione primavera estate 2026

Presentate con un evento show a Milano le creazioni Occasionwear. Il contrasto diventa elemento chiave

22 Mar 2026 - 19:58
30 foto
atelier eme
sfilata