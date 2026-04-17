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© Afp | Coachella 2026: come si vestono i "festivalgoer", il pubblico del festival musicale più alternativo 
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UNA PASSERELLA A CIELO APERTO

Coachella 2026, il festival dai look più glamour e alternativi

I trend dal pubblico del mega evento di Indio, in California, che vede l'esibizione di star internazionali, band emergenti e installazioni artistiche

17 Apr 2026 - 07:02
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