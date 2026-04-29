Chanel Cruise 2026/2027, i best look della sfilata a Biarritz

© Ufficio stampa | Chanel collezione Cruise 2026/27: i best look della sfilata a Biarritz (copyright Chanel)
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Nella cittadina di mare Gabrielle Chanel aprì la sua casa di moda nel 1915 e presentò le sue prime collezioni