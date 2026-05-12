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© IPA | Cannes 79: Demi Moore
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IL FESTIVAL PIÙ GLAMOUR

Cannes 79, i best look delle star sul primo red carpet

La passerella di divi e celebs sul tappeto rosso della scalinata del Grand Théâtre Lumière ha dato il via ufficiale alla rassegna

12 Mag 2026 - 19:24
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