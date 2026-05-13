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© Afp | Amal e George Clooney nel 2018 al matrimonio del principe Harry e Meghan Markle
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COMPLICI E SORRIDENTI

Amal e George Clooney mano nella mano sui red carpet più iconici

La coppia d’oro del jet set tra eventi esclusivi, royal wedding e serate di gala. Innamorati, impeccabili e sempre chic

13 Mag 2026 - 20:51
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