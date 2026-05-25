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© Afp | Alexandra e Charles Leclerc al loro arrivo al Gran Premio d'Australia
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LADY FERRARI

Alexandra Leclerc, i best look tra paddock di Formula 1 e red carpet

Uno stile misurato ma sempre impeccabile e attento alle tendenze. La moglie del pilota monegasco è la nuova fashion icon

25 Mag 2026 - 23:11
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