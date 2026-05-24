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© Afp | Monica Bellucci a Cannes nel 2003
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FASCINO SENZA ETÀ

Monica a Bellucci a Cannes: i suoi beauty look più iconici

Un rapporto pacificato con il tempo che passa e un fascino che continua a ridefinire i canoni di bellezza

24 Mag 2026 - 21:18
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