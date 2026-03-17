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© IPA | Baffi, come li portano le star: Jacob Elordi 
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È MANIA A HOLLYWOOD

Baffi, da Leonardo DiCaprio a Jacob Elordi: come li portano le star

In controtendenza l'ex "addicted" Pedro Pascal, che sul red carpet degli Oscar si è presentato senza neppure un accenno di barba

17 Mar 2026 - 22:23
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