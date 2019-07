Usa, allarme climatico in California: cozze cuociono nel loro guscio per il troppo caldo

Secondo gli scienziati, si tratta della maggiore mortalità dei molluschi degli ultimi 15 anni, che costituisce anche un grave danno ecologico visto che i banchi di cozze servono come rifugio e habitat per molte specie.



"Sono come gli alberi per una foresta. Penso che il fenomeno abbia avuto un impatto importante sull'intera regione", ha spiegato Jackie Sones.