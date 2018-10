Smog, agenzia Ue: "Le persone più a rischio sono nel Nord Italia"

In Europa 3,9 milioni di persone abitano in aree dove sono superati regolarmente i limiti dei principali inquinanti dell'aria (Pm10, biossido di azoto e ozono). Di queste, 3,7 milioni, cioè circa il 95%, vive nel Nord Italia. Lo afferma il rapporto sulla qualità dell'aria dell'agenzia Ue per l'ambiente. Il nostro Paese è al secondo posto per morti per Pm2.5 (60.600) e al primo per le morti da biossido di azoto (20.500) e per l'ozono (3.200).