Incendi, da Filippa Lagerback a Massimiliano Rosolino: vip uniti per la nuova sfida social del Wwf

Con un fiammifero che brucia in mano: così si sono filmati e ritratti volti noto del mondo dello spettacolo, dello sport e del Web a supporto della nuova campagna social del Wwf "Burning Match Challenge". Così, da Filippa Lagerback a Massimiliano Rosolino, da Giovanna Nina Palmieri a Giovanni Vernia e Saturnino, i vip ci hanno messo la faccia al grido di "Stand up for forest: now or never!", "Non c'è più tempo!", per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli alberi, principali alleati contro la lotta ai cambiamenti climatici. Troppe piante in questo 2019 sono andate perse a causa di devastanti incendi, dall'Australia, alla California e alla foresta amazzonica.