Il Polo Nord magnetico sta "scivolando" verso la Siberia: gli scienziati aggiornano la sua localizzazione

Di solito la posizione del Polo Nord magnetico viene aggiornata ogni cinque anni, ma stavolta gli esperti non sono riusciti ad attendere il 2020 per emettere la nuova nota. Le agenzie militari inglese e americana hanno appena reso noto che questo luogo fondamentale per la navigazione e non soltanto si sta spostando con una velocità superiore alle stime fatte finora, muovendosi dal Canada verso la Siberia, a una velocità di circa 55 chilometri l'anno.

Il Polo Nord magnetico è il punto verso il quale puntano le bussole ed è fondamentale per usi militari e civili, per la navigazione marittima e aerea, e adesso anche per le applicazioni degli smartphone. Per esempio, i sistemi di geolocalizzazione e mappatura che utilizziamo online o via app, sono tarati proprio su questo elemento.



Gli scienziati hanno notato per la prima volta il cambiamento lo scorso anno grazie a "una quantità enorme di dati satellitari", che ha dimostrato che il polo era andato oltre l'area prevista del modello, ha detto Beggan. La slittamento del Polo Nord sarebbe causata da processi che avvengono nelle profondità delle crosta terrestre del pianeta, in particolare nel suo nucleo esterno liquido, che è fatto di ferro liquido e nichel. "Mentre scorre, crea una corrente elettronica e quella corrente crea un campo magnetico che va alla deriva con il nucleo caldo che cola", spiegano.



Ci sono diverse teorie sulle motivazioni per i quali il movimento del polo è aumentato negli ultimi anni - da circa 6 miglia all'anno tra il 1900 e il 1980 fino a uno spostamento compreso tra i 24 e le 31 miglia all'anno negli ultimi due decenni. Alcuni scienziati pensano che una corrente a getto di liquido fuso stia spingendo il Polo Nord, mentre altri hanno suggerito che i poli magnetici meridionale e settentrionale si stiano invertendo.