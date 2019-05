Everest, spedizione "ecologica" raccoglie 3 tonnellate di rifiuti

Una missione per la pulizia della discarica di più alta quota al mondo, quella sull'Everest, ha raccolto tre tonnellate di rifiuti in due settimane. L'intervento fa parte di un piano per ripulire quello che un tempo era uno dei luoghi più remoti e incontaminati del pianeta. Tra l'immondizia raccolta, figurano tende, equipaggiamenti da montagna, bombole di gas, escrementi umani e contenitori di plastica.

Con l'avvio della stagione primaverile ad aprile, il governo nepalese ha inviato la spedizione di 14 membri con l'obiettivo di raccogliere 10 tonnellate di immondizia entro un mese e mezzo. "La squadra - ha spiegato il capo del dipartimento del Turismo nepalese, Dandu Raj Ghimire - ha appena iniziato, e i membri sono saliti nei campi più alti", dopo il campo base e i dintorni, "per raccogliere altra spazzatura".



Un elicottero dell'esercito ha già trasportato a Kathmandu un terzo del materiale raccolto, per avviarlo al riciclo; i materiali biodegradabili sono stati portati invece nel vicino distretto di Okhaldhunga, perché siano smaltiti adeguatamente.



La campagna proseguirà nelle prossime stagioni, per far tornare pulita la montagna più alta del mondo: "Tenere le vette pulite - ha sottolineato Ghimire - è nostra responsabilità".