Coronavirus, dove vanno gettati mascherine e guanti? Ecco come smaltire i rifiuti in modo corretto

Mascherine e guanti monouso : in queste settimane di lotta alla pandemia di Covid-19 ne indossiamo e usiamo a decine. Come vanno gestiti questi dispositivi di protezione una volta utilizzati? In quale bidone dei rifiuti vanno gettati? In queste settimane stiamo assistendo a un forte incremento degli abbandoni lungo i marciapiedi e nelle aree verdi dei dispositivi usati che oltre a non essere biodegradabili e ad inquinare l’ambiente , portano con sé anche un potenziale rischio sanitario. Per non commettere errori sarebbe necessario seguire le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.

Mascherine e guanti vanno gettati nell'indifferenziata - Al generale smaltimento nell’indifferenziata c’è una sola eccezione: i guanti in vinile. In commercio esistono tre tipi guanti. In lattice, sostanza biodegradabile, solo in apparenza simile alla plastica, proveniente dagli alberi della gomma. In nitrile, una gomma sintetica molto elastica. In vinile, praticamente plastica, visto che sono a base di polivinilcloruro (Pvc) e sono considerati i più professionali e resistenti. Mentre nei primi due casi (lattice e nitrile) i guanti vanno nell’indifferenziata, nel terzo caso (il vinile) devono essere smaltiti nei contenitori destinati ai rifiuti di plastica.





Se NON sei positivo al tampone e NON sei in quarantena:

Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora separando correttamente i rifiuti (organico, carta, plastica, vetro, lattine ecc.).

Se hai usato fazzoletti, mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata (residuo secco)

Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente in casa

Chiudi bene il sacchetto dei rifiuti indifferenziati e gettalo come fai abitualmente nel contenitore per la raccolta dell’indifferenziato (sacco trasparente neutro)





Se SEI POSITIVIO al tampone e NON sei in quarantena:

Non differenziare più i rifiuti di casa tua.

Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata nella tua abitazione

Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, lattine e secco) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata (residuo secco).

Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.

Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lava le mani.

Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti