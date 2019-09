Clima, veglia funebre per i ghiacciai del nord-ovest

Una veglia funebre per i ghiacciai scomparsi, conseguenza del riscaldamento globale. Sarà questo lo spirito dell'iniziativa promossa da Legambiente per venerdì al Lys, nella valle di Gressoney, e sul Monviso, in onore delle Alpi italiane, in particolare per i ghiacciai del nord-ovest. Durante l'escursione si potranno vedere gli effetti del cambiamento climatico: la diminuzione del fronte del ghiaccio e delle nevi.