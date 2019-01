Clima, mare sempre più caldo: meduse spiaggiate ad Alghero

L'associazione ambientalista ha ricordato che il 2018 si classifica al quarto posto tra gli anni più bollenti della storia del pianeta, facendo registrare una temperatura media di terre emerse e oceani addirittura superiore di un grado rispetto alla media del XX secolo. Un record che ha scalzato il precedente primato segnato nel 2014, in cui le temperature sono risultate superiori di 0,13 gradi rispetto alla media storica. La tendenza al surriscaldamento è evidente anche in Italia, dove non si sono mai registrate temperature così elevate dal XIX secolo, con valori superiori di 1,53 gradi rispetto alla media storica.



"Innalzamento della temperatura, pesca eccessiva e riscaldamento globale sono probabilmente concause di un mare sempre meno pescoso", ha spiegato Carmelo Spada, delegato Wwf per la Sardegna. Nel mare "c'è sempre meno pesce mentre aumenta la plastica. L'inquinamento da plastiche, in particolare, è una minaccia che colpisce tante specie marine: otto milioni di tonnellate di rifiuti ogni anno finiscono in acqua, oltre 150 milioni di tonnellate in tutti gli oceani. In mare aperto e sulle coste italiane la plastica rappresenta il 70-80% dei rifiuti marini. Il Mediterraneo è tra i mari più colpiti", ha concluso.