A Roma gli "Stati generali del vino - Le politiche Ue per promuovere la competitività del settore"

Il settore vitivinicolo europeo è fondamentale nel quadro della politica agricola comune e ne rappresenta uno dei punti di forza.

L'Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con la Rappresentanza della Commissione europea, organizza gli "Stati generali del vino - Le politiche Ue per promuovere la competitività del settore". L'evento si tiene venerdì 29 settembre dalle 9 alle 18 nella Sala della Protomoteca del Campidoglio. Partecipano rappresentanti delle istituzioni europee e nazionali assieme agli operatori del settore e ai rappresentanti dei territori. Presente anche il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.