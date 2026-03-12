Referendum, quando gli italiani votarono in massa

© Ansa | Dimostrazioni pro-divorzio. Roma, 2 settembre 1970
Dal divorzio all’aborto, dalla scala mobile al finanziamento dei partiti: le immagini dei referendum che hanno mobilitato milioni di cittadini e segnato la storia repubblicana
Negli anni Settanta, Ottanta e Novanta alcuni referendum hanno coinvolto milioni di italiani, con affluenze spesso superiori al 75%. Dai temi sociali come divorzio e aborto fino a questioni economiche e politiche come la scala mobile e il finanziamento dei partiti, queste consultazioni hanno segnato momenti di grande partecipazione e dibattito pubblico.