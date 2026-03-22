Referendum Giustizia, Mattarella ha votato a Palermo

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha votato per il referendum nel seggio dell'istituto comprensivo Giovanni XXIII-Piazzi in via Rutelli a Palermo. Quando il capo dello Stato è arrivato nella scuola per votare dalla folla hanno gridato: "Presidente è il nostro orgoglio". Agli scrutatori e al presidente del seggio il capo dello Stato ha detto: "Auguri e buon lavoro".