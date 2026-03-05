1 di 3
Referendum giustizia, il sì ancora in vantaggio

Circa metà degli aventi diritto non avrebbe intenzione di andare a votare al referendum

05 Mar 2026 - 22:49
È un vantaggio risicato quello dei sì alla riforma della giustizia, per cui gli italiani andranno alle urne il 22 e 23 marzo. Secondo l'ultimo sondaggio Tecnè, tra il 50,5% e il 52,5% dei votanti vorrebbe confermare la separazione delle carriere. Interessanti anche altri numeri registrati. Solo sei italiani su dieci sono informati sul referendum costituzionale, ormai distante due settimane e mezzo, e più di uno su dieci non ha ancora deciso se andrà a votare.

