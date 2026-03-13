Referendum Giustizia, ecco dove le carriere dei magistrati sono separate e dove no

Dalla Russia all'Iran, dalla Turchia al Venezuela: ecco alcuni dei Paesi nel mondo in cui la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente non è prevista nell'ordinamento. In Europa, in 22 Paesi su 27 le carriere sono invece separate, con vari gradi di indipendenza dal potere esecutivo. Ma in Belgio, Francia e Spagna la separazione è solo formale, mentre in Italia e Grecia non esiste proprio.