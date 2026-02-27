"La giustizia Sì fa strada", Forza Italia presenta gli Speakers Corner

© Ufficio stampa
Saranno utilizzati in occasione delle iniziative pubbliche come spazi aperti di confronto
Saranno il volto più visibile della campagna referendaria e, nelle intenzioni di Forza Italia, anche qualcosa di più. Gli Speakers Corner, presentati a Napoli durante la conferenza "La giustizia Sì fa strada", diventano lo strumento con cui il partito porta il confronto fuori dalle sedi politiche e lo affida al contatto diretto con i cittadini. A illustrarne il senso è stato Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale e coordinatore del comitato campano per il Sì.
"Abbiamo quasi mille errori giudiziari l'anno - ha detto - una situazione che non esiste nelle grandi democrazie europee come Germania, Francia e Inghilterra. Votando Sì possiamo ridurre questi errori e rendere il sistema più giusto. Non è un voto politico, anche se il centrosinistra cerca di politicizzarlo". Gli Speakers Corner saranno utilizzati in occasione delle iniziative pubbliche come spazi aperti di confronto. Rispondendo a una domanda sul procuratore Nicola Gratteri, Librandi ha aggiunto: "Sono uno spazio libero. Può venire chiunque, anche lui. E noi saremmo lieti di accoglierlo. Certo, nello spirito con cui nascono, gli consiglieremmo di ascoltare, prima ancora che di parlare". Accanto a lui, il segretario regionale Fulvio Martusciello ha voluto chiarire che non si tratta di un'esperienza legata solo alla campagna referendaria.
"Gli Speakers Corner resteranno anche dopo il referendum - ha affermato - perché vogliamo creare luoghi permanenti di ascolto. La politica ha bisogno di tornare a confrontarsi direttamente con i cittadini". "Questa è una battaglia esclusivamente per i cittadini", ha sottolineato Iris Savastano, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Napoli, spiegando che le iniziative si svilupperanno sul territorio per spiegare le ragioni del Sì in modo chiaro e diretto.
Un impegno condiviso anche dai giovani del partito. "I giovani di Forza Italia dicono Sì perché significa rafforzare la fiducia del cittadino nello Stato - ha detto Carlotta De Biasio, responsabile cittadina del comitato giovani garantisti per il Sì - e per questo abbiamo scelto di stare tra le persone, nei bar, nei mercati, nelle strade, utilizzando anche gli Speakers Corner per creare momenti di confronto veri e accessibili a tutti". Presente anche Gennaro Demetrio Paispai, che ha evidenziato "l'importanza di strumenti capaci di avvicinare la politica ai cittadini e di favorire un dialogo diretto". Con gli Speakers Corner, la campagna "La giustizia Sì fa strada" assume così una dimensione concreta, fatta di presenza e confronto, con l'obiettivo dichiarato di restituire centralità alla voce dei cittadini.