L'iniziativa

"La giustizia Sì fa strada", Forza Italia presenta gli Speakers Corner

Saranno utilizzati in occasione delle iniziative pubbliche come spazi aperti di confronto

27 Feb 2026 - 08:25
Saranno il volto più visibile della campagna referendaria e, nelle intenzioni di Forza Italia, anche qualcosa di più. Gli Speakers Corner, presentati a Napoli durante la conferenza "La giustizia Sì fa strada", diventano lo strumento con cui il partito porta il confronto fuori dalle sedi politiche e lo affida al contatto diretto con i cittadini. A illustrarne il senso è stato Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale e coordinatore del comitato campano per il Sì.

"Abbiamo quasi mille errori giudiziari l'anno - ha detto - una situazione che non esiste nelle grandi democrazie europee come Germania, Francia e Inghilterra. Votando Sì possiamo ridurre questi errori e rendere il sistema più giusto. Non è un voto politico, anche se il centrosinistra cerca di politicizzarlo". Gli Speakers Corner saranno utilizzati in occasione delle iniziative pubbliche come spazi aperti di confronto. Rispondendo a una domanda sul procuratore Nicola Gratteri, Librandi ha aggiunto: "Sono uno spazio libero. Può venire chiunque, anche lui. E noi saremmo lieti di accoglierlo. Certo, nello spirito con cui nascono, gli consiglieremmo di ascoltare, prima ancora che di parlare". Accanto a lui, il segretario regionale Fulvio Martusciello ha voluto chiarire che non si tratta di un'esperienza legata solo alla campagna referendaria.

"Gli Speakers Corner resteranno anche dopo il referendum - ha affermato - perché vogliamo creare luoghi permanenti di ascolto. La politica ha bisogno di tornare a confrontarsi direttamente con i cittadini". "Questa è una battaglia esclusivamente per i cittadini", ha sottolineato Iris Savastano, capogruppo di Forza Italia al Consiglio comunale di Napoli, spiegando che le iniziative si svilupperanno sul territorio per spiegare le ragioni del Sì in modo chiaro e diretto.

Un impegno condiviso anche dai giovani del partito. "I giovani di Forza Italia dicono Sì perché significa rafforzare la fiducia del cittadino nello Stato - ha detto Carlotta De Biasio, responsabile cittadina del comitato giovani garantisti per il Sì - e per questo abbiamo scelto di stare tra le persone, nei bar, nei mercati, nelle strade, utilizzando anche gli Speakers Corner per creare momenti di confronto veri e accessibili a tutti". Presente anche Gennaro Demetrio Paispai, che ha evidenziato "l'importanza di strumenti capaci di avvicinare la politica ai cittadini e di favorire un dialogo diretto". Con gli Speakers Corner, la campagna "La giustizia Sì fa strada" assume così una dimensione concreta, fatta di presenza e confronto, con l'obiettivo dichiarato di restituire centralità alla voce dei cittadini.

