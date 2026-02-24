1 di 1
© Sito ufficiale

© Sito ufficiale

© Sito ufficiale

I seggi aperti il 22 e 23 marzo

Referendum sulla giustizia, ecco la scheda su cui gli elettori voteranno

Secondo il facsimile fornito dal Viminale, la scheda dovrebbe avere una colorazione verde

24 Feb 2026 - 15:07
1 foto

Sarà di colore verde la scheda del referendum confermativo del 22 e 23 marzo, quando gli aventi diritto dovranno recarsi ai seggi per approvare o abrogare la legge costituzionale riguardo a "norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". L'ha diffusa il Viminale sul suo sito web. I seggi apriranno dalle 7 alle 23 di domenica 22 marzo e dalle 7 alle 15 di lunedì 23 marzo. I dati su affluenza e risultati del referendum saranno disponibili online su Eligendo e sull'app Eligendo Mobile.

Ti potrebbe interessare

videovideo
referendum giustizia
viminale