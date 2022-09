Salvini: "Servono 30 miliardi per aiutare gli italiani, Meloni tentenna"

Matteo Salvini appare critico sull'azione politica di Giorgia Meloni.

"La preoccupazione degli italiani in questo momento sono le bollette. Si devono mettere subito sul tavolo 30 miliardi di euro a debito per aiutare gli italiani a pagare le bollette", afferma il segretario della Lega. "Chi dice no a un intervento non conosce il proprio paese. Con Giorgia vinceremo le elezioni, ma non capisco perché su questo lei tentenni. Come si fa a non capire? Occorre agire come abbiamo fatto con il Covid, in attesa che l'Europa intervenga nei prossimi mesi".