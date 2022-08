Renzi: "Con Calenda accordo in vista, pronto a passo indietro"

"Se c'è un progetto politico, sono pronto a fare un passo indietro, Carlo può fare il front runner in campagna elettorale e noi gli daremo una mano".

Così Matteo Renzi conferma a La Stampa che l'accordo con Calenda è in vista. "Il Terzo Polo - sottolinea - può prendere voti sia a Forza Italia sia al Pd e con un buon risultato al proporzionale, possiamo essere decisivi in Parlamento per far tornare Mario Draghi". Duro il giudizio sul segretario dem Enrico Letta: "Ha fatto una frittata, è il miglior amico di Giorgia Meloni".