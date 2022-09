Politiche 2022, Commissario Ue: "Lasciar liberi elettori, poi contano gli atti"

"Per prima cosa dico di lasciar liberi gli elettori.

Non sarebbe la prima volta che rischiamo di trovarci di fronte a governi con movimenti di estrema destra o di estrema sinistra. La Commissione reagisce sulla base di atti concreti. Sullo Stato di diritto abbiamo una serie di strumenti per reagire a legislazioni contrarie ai valori Ue, dall'adire alla Corte di giustizia e alla possibilità di esercitare pressione al Consiglio se sono in causa gli interessi finanziari dell'Unione". Lo afferma il commissario Ue alla Giustizia, Didier Reynders, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulla possibile ascesa della destra in Italia.