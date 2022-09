Elezioni, Tajani: non esiste altro centro all'infuori di Forza Italia

Forza Italia è "l'unica forza di centro".

A dichiararlo Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, intervenuto all'inaugurazione della sede del partito a Bruxelles. "Siamo una forza di centro, cristiana, liberale, riformista, garantista e alternativa alla sinistra. Non esistono altri centri se non appendici del Partito democratico o marginali forze destinate a non aver alcun ruolo nella prossima legislatura", ha affermato.