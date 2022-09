Elezioni, Salvini: nessun ruolo per Draghi in nostro futuro governo

Per Mario Draghi "non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo" di centrodestra: lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, commentando la premiazione negli Usa del presidente del Consiglio come statista dell'anno.

"Noi - ha aggiunto - chiediamo il voto per la Lega e per il centrodestra, non vedo ruoli per Draghi o per tecnici per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra".