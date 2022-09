Elezioni, Letta: Fratelli d'Italia rinunci alla fiamma nel suo simbolo

Il segretario del Pd Enrico Letta chiede a Giorgia Meloni di togliere la fiamma tricolore dal simbolo di Fratelli d'Italia.

"Non solo è una cosa inspiegabile - afferma -, ma lo è anche il motivo per cui quel simbolo non l'abbiano mai cambiato. E' un problema oggettivo. La marcia su Roma fu possibile perché qualcuno non fece fino in fondo il proprio dovere".