Elezioni, Conte: "Letta ha fatto un grande errore a fidarsi di Calenda"

"Credo che Letta abbia commesso un grande errore politico a fidarsi di costruire un rapporto con Calenda, che è una personalità notoriamente umorale, che basa la sua iniziativa politica sul suo estro momentaneo".

Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte al Tg2. "E' una politica che non corrisponde ai nostri canoni, noi siamo per uno spirito di comunità, per un progetto politico, non per alimentare personalismi divisivi", aggiunge l'ex premier.