Elezioni, Bonaccini: "Al Pd serve una scossa per vincere"

"Io cerco di dare una scossa al Pd".

Lo sottolinea in un'intervista su La Repubblica il presidente della Regioen Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Sull'idea che Bonaccini pensi a un Pd diverso, il presidente risponde: "Ho solo provato a dare la scossa a noi tutti, perché bisogna correre per vincere, non per perdere bene. Bisogna presentare una proposta forte, chiara e comprensibile. Anche sorridere non basta".