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IN ATTESA DELLE URNE

Elezioni amministrative 2026, come funziona il voto disgiunto

Nei Comuni con più di 15mila abitanti sarà possibile il voto disgiunto: ecco come funziona

22 Mag 2026 - 11:48
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