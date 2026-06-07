al primo turno sfiorava il %36

Ballottaggi comunali, alle 19 affluenza su base nazionale al 28,2%

Forte calo rispetto al primo turno quando aveva sfiorato il 36%.

07 Giu 2026 - 20:22
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L'affluenza ai seggi su base nazionale per i ballottaggi delle comunali alle 19 si attesta al 28,6% con un forte calo rispetto al primo turno quando aveva sfiorato il 36%.