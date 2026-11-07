Iowa, il nuovo governatore Rob Sand ha sfilato anche per Prada

Chi è Rob Sand - Rob Sand ha 44 anni ed è stato eletto revisore dei conti dello Stato nel 2018, poi rieletto nel 2022. Nel 2022 vinse di misura, restando l’unico democratico con una carica statale elettiva in Iowa. Prima ancora era vice procuratore generale e guidò l’indagine e il processo sulla più grande truffa sulle lotterie nella storia degli Stati Uniti, con jackpot manipolati in cinque Stati.



Si è presentato come moderato, ha criticato il sistema dei due partiti e proposto primarie non partitiche. Ha viaggiato in tutto lo Stato con un tour di 100 tappe, correndo senza avversari alle primarie. Ha anche raccontato spesso quanto la sua fede cristiana influenzi le sue scelte politiche. I temi principali sono stati l’accesso alla sanità, lo stop alla privatizzazione di Medicaid e le critiche al programma di sussidi pubblici per le scuole private.