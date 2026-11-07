Iowa, il nuovo governatore Rob Sand ha sfilato anche per Prada

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Il governatore Dem ai tempi dell'università fece apparizioni in passerella a Milano e Parigi. Dopo aver chiuso con la moda Rob Sand ha guidato l’indagine e il processo sulla più grande truffa sulle lotterie nella storia degli Stati Uniti
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C’è un passato in passerella per Rob Sand, eletto in settimana come nuovo governatore dello Stato dell'Iowa. Quando studiava Scienze politiche alla Brown University Rob Sand lavorava come modello di alta moda. Alto oltre un metro e 90, biondo con gli occhi azzurri, nei primi anni Duemila sfilò a Milano e Parigi per finanziarsi gli studi. Indossò le creazioni firmate Giuliano Fujiwara e del marchio giapponese Number (N)ine. Secondo Newsweek, nel 2003 partecipò anche a una sfilata di Prada. Era sotto contratto con Img Models, una delle maggiori agenzie internazionali. Il suo profilo oggi online oggi non risulta più disponibile, ma il brand milanese riporta sul proprio sito le immagini di quella sfilata uomo primavera/estate.
Una vittoria in controtendenza Sand ha vinto martedì sul repubblicano Zach Lahn, e nello Stato non eleggeva un governatore democratico dal 2006. Il successo arriva in un territorio che Donald Trump aveva conquistato di 13 punti percentuali nel 2024. I repubblicani guidavano lo Stato dal 2011. Sand succede a Kim Reynolds, che ha scelto di non ricandidarsi.
Chi è Rob Sand - Rob Sand ha 44 anni ed è stato eletto revisore dei conti dello Stato nel 2018, poi rieletto nel 2022. Nel 2022 vinse di misura, restando l’unico democratico con una carica statale elettiva in Iowa. Prima ancora era vice procuratore generale e guidò l’indagine e il processo sulla più grande truffa sulle lotterie nella storia degli Stati Uniti, con jackpot manipolati in cinque Stati.
Si è presentato come moderato, ha criticato il sistema dei due partiti e proposto primarie non partitiche. Ha viaggiato in tutto lo Stato con un tour di 100 tappe, correndo senza avversari alle primarie. Ha anche raccontato spesso quanto la sua fede cristiana influenzi le sue scelte politiche. I temi principali sono stati l’accesso alla sanità, lo stop alla privatizzazione di Medicaid e le critiche al programma di sussidi pubblici per le scuole private.