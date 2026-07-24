Cambio di design

Ue, gli Euro si rifanno il look: ecco come saranno le nuove banconote

Ecco i dieci design finalisti: uno di questi sarà stampato alla fine del 2026. I due temi vincenti sono cultura europea oltre che fiumi e uccelli

24 Lug 2026 - 12:59
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
banconote
euro
bce