Ue, Gentiloni: "Stime mostrano effetti economici devastanti del Covid-19"

"Le previsioni economiche dimostrano gli effetti devastanti della pandemia e ci dicono che la strada per la ripresa è ancora lastricata di incertezza". Lo ha detto il Commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni, commentando le nuove stime dell'Ue. "In tutta Europa - ha sottolineato - la risposta politica ha permesso di ammortizzare i danni per i nostri cittadini, ma la situazione rimane caratterizzata da disparità e disuguaglianze".