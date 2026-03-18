TwentyFour AM: Bce e Fed verso nulla di fatto, ma per ragioni diverse

È improbabile che la Fed annunci un taglio dei tassi questa settimana, perché già prima della crisi iraniana il FOMC stava lanciando segnali “da falco”. Con il mercato del lavoro USA che sembrava stabilizzarsi senza peggiorare, il comitato della banca centrale era in attesa di prove evidenti di una ripresa della disinflazione prima di procedere ad un allentamento. Ma ora si trova in una situazione di stallo, intrappolato in una spirale stagflazionistica, poiché l’aumento del prezzo del petrolio minaccia sia l’inflazione che la crescita.